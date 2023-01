MotoGP, Valentino Rossi: "Meritavo il decimo titolo. Se avessi vinto in Ducati..."

ROMA - "Sono un po' triste per non essere riuscito a conquistare il decimo Mondiale. Principalmente perché penso che me lo sarei meritato, in base al mio livello e alla mia velocità". Valentino Rossi, ripercorrendo la sua carriera in MotoGP, non guarda solo ai tantissimi successi. Intervistato da "Motorsport-total", il pesarese non ha avuto dubbi: avrebbe meritato il decimo titolo nel Motomondiale: "Per due volte ho perso il titolo all'ultima gara della stagione. Anche per questo motivo ritengo che avrei meritato il decimo titolo".