MotoGP Ducati, Tardozzi e l'importanza di Dall'Igna: "Un vero leader"

ROMA - Se la Ducati è passata in circa un decennio dalla crisi alla sua miglior stagione di sempre in MotoGP, il merito è in buona parte di Luigi Dall'Igna. Il direttore generale, come riconosciuto da molti colleghi, è stato uno dei protagonisti della risalita per la casa emiliana, reduce da una doppia tripletta tra Motomondiale e Superbike nel 2022. A spiegare la sua influenza a Borgo Panigale è stato anche Davide Tardozzi: "Ricordo che quando arrivò in Ducati disse che era un disastro - le parole del team manager riportate da "Speedweek" -. Ha trovato le persone giuste e si è dovuto occupare solo dell'organizzazione. La Ducati aveva già il know-how necessario".