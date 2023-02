MotoGP Ducati, Ciabatti scaccia Marquez: "Non ci serve"

ROMA - Dopo gli ultimi anni fortemente influenzati dai problemi al braccio, apparentemente risolti completamente dopo l'ultimo intervento, Marc Marquez spera di vivere un 2023 da protagonista in MotoGP. Per far sì che il campionato sia di alto livello, però, è necessario che anche la Honda sia competitiva; ad ogni modo, il contratto dello spagnolo con la scuderia giapponese è in scadenza nel 2024, ed è normale che anche in tal senso le voci già corrano. Ad esempio, Motorsport.com ha chiesto a Paolo Ciabatti di un ipotetico arrivo di Marc Marquez: "Non è che la Ducati non abbia bisogno di un extraterrestre come Marc, è che ha già il suo", ha affermato, facendo ovviamente riferimento a Francesco Bagnaia.