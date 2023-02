MotoGP Honda, Puig: "Ducati superiore a noi, ci motiva a migliorare"

ROMA - "La differenza con la Ducati è netta. Hanno molto potenziale sul giro e dobbiamo migliorare. Hanno fatto un passo avanti, ed è questo che ci motiva a migliorare. Ma la realtà è che loro sono un passo avanti". Alberto Puig non nasconde la situazione attuale: Ducati è superiore a tutti gli altri team in MotoGP. A margine della presentazione della Honda per il 2023, il team manager dell'Alba Dorata ha parlato in vista di un campionato dove la scuderia giapponese sarà chiamata al riscatto dopo le difficoltà dell'ultimo anno.