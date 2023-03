MotoGP, Espargaro e il 2023: "Sono più maturo, ma quanta pressione"

ROMA - Aleix Espargaro arriva al 2023 dopo il quarto posto ottenuto nell'ultima stagione in MotoGP. E' lui il principale protagonista di un'Aprilia che nel 2022 ha sorpreso tutti, facendo registrare risultati sempre migliori: lo certifica l'essere stato battezzato 'capitano' della scuderia italiana, senza però dimenticare Maverick Vinales. A margine della presentazione Aprilia di venerdì, il pilota catalano ha presentato la stagione in arrivo: "Sono cresciuto tanto - le sue parole -. Sono molto più maturo, conosco di più Aprilia. Questo mi dà tranquillità e al tempo stesso pressione, perché so quanto è importante stare davanti e lottare per cose importanti per questa azienda. C’è della pressione, però sono anche tranquillo e maturo".