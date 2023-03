Ducati, Di Giannantonio salta il day-2 a Portimao: come sta dopo la caduta

La ricostruzione dell'incidente

L'italiano, nel sabato di test a Portimao, è incappato in una brutta caduta ad alta velocità, finendo per sbattere violentemente la testa, tanto da danneggiare anche il casco. Attimi di apprensione hanno seguito l'incidente, con il pilota Ducati che è stato trasportato in ospedale in ambulanza per controlli. Fortunatamente, già nella serata di sabato era stato comunicato che non erano emersi infortuni, e che quindi Di Giannantonio stava bene. Ora, quindi, lo attende un periodo di riposo, per farsi poi trovare pronto nel weekend che porterà, domenica 26 marzo, alla prima gara della nuova stagione.