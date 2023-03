MotoGP Ducati, Ciabatti e l'ipotesi Iannone: la risposta che sorprende

ROMA - Mentre la MotoGP è impegnata a Portimao nel secondo giorno di test, in casa Ducati, che continua a dominare la scena, c'è spazio anche per rispondere alle voci di un possibile ritorno di Andrea Iannone, che di recente ha girato a Misano con Michele Pirro proprio su una Ducati Panigale V4. Paolo Ciabatti, interpellato sull'argomento da Sky Sport, non ha chiuso totalmente la porta all'affare, pur riconoscendone le diverse difficoltà: "Ho la massima stima per Andrea, anche se quattro anni lontano dalle gare sono molti. Si è mantenuto in allenamento, ma è anche vero che nel frattempo sono emersi piloti giovani che vanno molto forte. Ma mai dire mai". Per il nativo di Vasto si tratterebbe di un ritorno, dopo aver vestito i colori della Ducati in MotoGP tra il 2013 e il 2016 (prima in Pramac e poi nel team ufficiale).