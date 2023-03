MotoGP, test Portimao: Ducati show con Bagnaia, Marquez flop

ROMA - Francesco Bagnaia e la Ducati brillano anche nel secondo giorno di test della MotoGP a Portimao , ultima sessione prima dell'inizio della stagione, a fine mese. Il campione del mondo in carica, infatti, ha chiuso con il nuovo record della pista, abbassando quello precedente di 757 millesimi, fermando il cronometro in 1:37.968, unico pilota a scendere sotto l'1:38.000. Distacchi abbastanza ridotti, poi, tra gli altri piloti, visto che entro quattro decimi da Pecco troviamo Johann Zarco , Fabio Quartararo (che trova un ottimo tempo con Yamaha, a +0.334), e poi i due alfieri del team VR46, Luca Marini e Marco Bezzecchi. Sesto Enea Bastianini, che risale la classifica nella mezz'ora finale. Ancora molto lontano, invece, Marc Marquez , con le Honda che si confermano la scuderia più indietro nel lavoro: lo spagnolo è 14esimo, alle spalle del compagno di squadra Joan Mir.

Gli altri piloti

A completare la top-ten sono Alex Marquez e Jorge Martin: tutte le Ducati hanno quindi chiuso tra le prime dieci posizioni, fatta eccezione ovviamente per Fabio Di Giannantonio, dichiarato "unfit" dai medici della MotoGP prima dell'inizio della sessione. A chiudere la top-10 sono Brad Binder su KTM e, infine, è Aleix Espargaro, che non ha potuto girare molto per un problema al braccio che lo ha portato a paventare la possibilità che debba ricorrere a un intervento. 12esima l'altra Aprilia di Maverick Vinales, 19esimo Franco Morbidelli su Yamaha.