MotoGP, Ducati vola a Portimao: la soddisfazione di Bagnaia e Bastianini

ROMA - La due giorni di test di Portimao di MotoGP si è chiusa ancora con le Ducati davanti a tutti, guidate dal campione in carica Francesco Bagnaia, con tanto di record della pista demolito, fissando il nuovo miglior tempo in 1:37.968. Passi avanti importanti anche per Enea Bastianini, il quale, dopo un sabato complicato nella ricerca dell'assetto migliore con la nuova moto, ha chiuso in crescendo con la sesta posizione. Tutte le Ducati hanno chiuso la sessione di Portimao in top-ten, tanto da costringere alla "resa" Marc Marquez. "Sono molto contento di questi cinque giorni di test prestagionali, inclusi quelli della Malesia. Abbiamo sempre migliorato, giorno dopo giorno. Direi missione compiuta per i test, però adesso vediamo di lavorare a testa bassa per cercare di essere veloci su ogni pista", ha dichiarato Bagnaia ai microfoni di Sky Sport. Pecco ha poi sottolineato quali sono gli aspetti che più preferisce della Desmosedici GP 2023: "La moto nuova al momento mi piace al 100% più di quella della passata stagione. Sono molto contento della ripetibilità e della costanza, che è una cosa su cui già l’anno scorso e nel 2021 eravamo abbastanza forti, ma abbiamo fatto un passo in avanti".