MotoGP, Aleix Espargaro deve operarsi: i tempi di recupero

ROMA - Le sensazioni espresse a margine dei test di Portimao sono state confermate: Aleix Espargaro soffre di una fibrosi al muscolo del braccio destro , e per questo dovrà essere operato. Il pilota dell' Aprilia aveva lamentato il problema durante l' ultimo giorno di test di MotoGP (che ha visto ancora le Ducati dominare) , in cui ha portato a termine un numero ridotto di giri proprio a causa di questo disturbo. Un disturbo che è stato confermato dagli esami svolti a Barcellona nella mattinata di lunedì 13 marzo.

I tempi di recupero: GP Portimao a rischio?

Aleix Espargaro verrà operato la mattina di martedì 14 marzo, con un intervento che sarà poco invasivo e che, per questo, favorirà un recupero veloce. Il tempo di recupero stimato, infatti, è di appena dieci giorni: questo permetterebbe allo spagnolo di essere in sella già per il Gran Premio del Portogallo, la cui gara è prevista domenica 26 marzo.