Ducati, l'ex Miller celebra Bagnaia: "Impressionante, ecco perché"

ROMA - Francesco Bagnaia, nei recenti di test di Portimao, è ripartito esattamente da dove aveva chiuso la scorsa stagione di MotoGP, ovvero dominando con la propria Ducati. Infatti, Pecco non solo ha chiuso con il miglior tempo, nonché nuovo record della pista, nella classifica generale, ma anche nella cassifica della simulazione di Sprint. Risultati e prestazioni che hanno stupito anche Jack Miller, il quale, nelle parole riportate da Crash-net, ha dichiarato: "Quest'anno sembra più forte dello scorso anno, anche più di quanto lo era stato nel finale di stagione del 2021. Sembra un uomo diverso, è cambiato, è più in fiducia, ed è davvero impressionante! A Portimao l'ho seguito per un po' in prossimità dell'ultima curva, e ho notato che si fida molto della sua moto".