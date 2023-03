Ducati, aerodinamica e comunicazione. Dall'Igna: "La ricetta perfetta"

ROMA - Negli ultimi anni, se c'è una scuderia che ha rivoluzionato la MotoGP, quella è certamente la Ducati: da Borgo Panigale, infatti, sono arrivate ogni anno rivoluzioni importanti, a partire dal 2016, quando sono apparse per la prima volta le ali sulle Desmosedici. Da allora, una serie di innovazioni che hanno trovato anche l'ostilità degli avversari (le stesse ali, tanto criticate ma ora utilizzate da tutti) o del regolamento (come l'abbassatore anteriore, vietato per il 2023), ma che provengono tutte dalla mente geniale di Luigi Dall'Igna. Dal 2014 direttore generale di Ducati Corse, l'ingegnere vicentino ha spiegato ai microfoni di Speedweek l'evoluzione dell'aerodinamica nel corso degli anni: "Ho sempre pensato che fosse un campo non adeguatamente sviluppato, nel motomondiale, ma la realtà è che non avevo mai avuto a disposizione gli specialisti giusti in campo di aerodinamica per sviluppare il tema nel modo corretto. Li ho trovati in Ducati, e abbiamo lavorato insieme".