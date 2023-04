MotoGp, GP Argentina: la classifica piloti aggiornata

TERMAS DE RIO HONDO - La classifica piloti della MotoGP 2023 vede Marco Bezzecchi balzare in testa dopo il Gran Premio d'Argentina, secondo appuntamento stagionale. Il pilota del team VR46 conquista la sua prima vittoria in classe regina e si prende anche il comando della graduatoria, complice la caduta di Pecco Bagnaia, sedicesimo e fuori dalla zona punti al traguardo. Al secondo posto rimane il campione in carica della Ducati, seguito da Johann Zarco. Ai piedi del podio c'è Alex Marquez.