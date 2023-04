Valentino Rossi e la sveglia a Yamaha in MotoGP, Checa: “Ci ha stupiti”

ROMA - La carriera di Valentino Rossi è costellata di momenti memorabili, tra grandi rivalità e splendide imprese in pista; tra le stagioni di MotoGP più significative, c'è sicuramente il 2004, anno del passaggio in Yamaha. Il Dottore aveva infatti lasciato una Honda dominante, passando in una scuderia in crisi, che non vinceva titoli da 13 anni, e riportandola sul tetto del mondo. Un'esperienza che non lasciò indifferente il compagno di box di allora, Carlos Checa, il quale, nel programma "La Caja de Dazn", ha ricordato: “Sinceramente non credevamo che Valentino fosse capace di vincere con la Yamaha, e lo ha fatto, e per me è stata una lezione. Non lo so, forse ci siamo addormentati un po', sui limiti della moto. Valentino è arrivato con energia, credo sia stato il suo momento migliore. Inoltre, l’ha vissuta come una specie di rivincita, ha pensato: ‘Pensate che io vinca solo perché sono in sella a una Honda, ora vi faccio vedere’. Anche la Yamaha ha lavorato sodo, ha fatto un cambiamento brutale ingaggiando Valentino”.