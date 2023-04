Valentino Rossi, l'ultima tuta al museo: "È tutto finito"

ROMA - Un "momento storico". Così Valentino Rossi ha definito l'ultima aggiunta nel suo piccolo museo personale. Tramite un video pubblicato sui social, infatti, il Dottore ha mostrato la tuta utilizzata durante il Gran Premio di Valencia 2021, l'ultimo della sua lunghissima carriera in MotoGP . La tenuta da gara è stata poi appesa insieme alle altre del team Yamaha Petronas, con cui la leggenda del motociclismo italiano e mondiale ha concluso la sua avventura nel Motomondiale.

Valentino Rossi e la MotoGP

Rossi non si è mai staccato veramente dalla MotoGP. Pur non correndo più, il pesarese è stato diverse volte ospite del paddock, oltre ad aver inserito il team che porta il suo nome nella classe regina proprio dal 2022, con Luca Marini e Marco Bezzecchi. Proprio nello scorso weekend, Valentino ha postato su Instagram una storia in cui festeggiava il secondo posto del fratello nel GP delle Americhe.