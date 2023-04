Ducati: la soluzione di Bagnaia per l'incubo cadute

Il campione in carica ha finito con lo zero le gare in Argentina e Texas, scivolando al secondo posto in classifica in MotoGP

23 . 04 . 2023 12:37 2 min Motogp

© Getty Images

Abbonati a TuttoSport Scegli fra le nostre proposte Plus e Full e leggi su tutti i dispositivi con un unico abbonamento. Ora in offerta. A partire da € 2,99 € 0,99 /mese Abbonati ora Hai già un abbonamento? Accedi