Bezzecchi e la chiamata di Valentino Rossi: “Non sarei in MotoGP”

ROMA - Il ruolo dell'Academy di Valentino Rossi sta ottenendo risultati notevoli in MotoGP : l'ultimo "prodotto" salito alla ribalta è certamente Marco Bezzecchi , il quale, dopo essersi distinto come miglior esordiente nella classe regina nel 2022, ha trovato la sua prima vittoria nella categoria in Argentina, conquistando la testa della classifica. Con il successo a Termas de Rio Hondo, Bezzecchi è stato il terzo pilota cresciuto nella VR46 Riders Academy a vincere una gara in MotoGP. Intervistato da Speedweek, Bezzecchi ha spiegato l'importanza di aver conosciuto Valentino Rossi e il suo gruppo di lavoro: "Nel 2015, ho vinto sette gare su dieci al CIV; anche Valentino guardava le corse, e a fine anno sono stato invitato nell'Academy. L'ho incontrato la prima volta che sono andato al ranch. È stato fantastico, perché sapeva tutto di me: conosceva il mio nome, che tipo di pilota ero, il mio stile di guida... non me l'aspettavo! ", ha spiegato.

Bezzecchi e il ruolo di Valentino Rossi

"La mia è una famiglia normale: mio papà fa il meccanico, mia mamma lavora in ufficio. All'inizio, Mahindra mi ha aiutato molto; prima dell'accademia, era proprio Mahindra a sostenermi: non ho dovuto pagare nulla ai Mondiali Junior e al mio primo anno ai Mondiali. Quando si sono ritirati dalla Coppa del Mondo, fortunatamente ero già nell'Academy: senza di lei, le cose sarebbero potute andare diversamente, probabilmente sarebbe stato impossibile per me arrivare a questo punto", ha sottolineato Bezzecchi. Che, ancora sul rapporto con Rossi, ha concluso: "È sempre con noi, anche se non è lì fisicamente. Ci sentiamo sempre, vuole sapere come vanno le cose; a volte mi dà consigli su come affrontare una curva, oppure su come comportarmi ai box".