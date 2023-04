MotoGP, cambia il calendario: cancellato il GP di Kazakistan

ROMA - La MotoGP dovrà rimandare l'appuntamento con la nuova tappa sul circutito del Kazakistan . Il Gran Premio, infatti, è stato cancellato per la stagione 2023 a causa dei lavori di omologazione che sono ancora in corso sul tracciato kazako. Il principale circus motociclistico internazionale ha annunciato che la gara non verrà sostituita nel calendario che, pertanto, sarà costituito da un Gran Premio in meno rispetto al previsto. Con ogni probabilità il debutto del Kazakistan nel motomondiale avverà a partire dalla stagione 2024.

MotoGP, nel weekend si corre ad Jerez

Nel frattempo, dopo le prime tre gare della stagione, la MotoGP è pronta a fare tappa questo fine settimana ad Jerez de la Frontera per il Gran Premio di Spagna, secondo appuntamento dell'anno in Europa. Il campione del mondo Francesco Bagnaia dovrà cercare di riscattare le due recenti cadute per provare a tornare in testa al Mondiale, dove attualmente c'è Marco Bezzecchi a guardare tutti dall'alto. Grande ritorno dopo l'infortunio per Enea Bastianini, mentre Marc Marquez ha annunciato un nuovo forfait e potrebbe tornare direttamente a Le Mans.