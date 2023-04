Bagnaia Sprint a Jerez: secondo solo dietro a Binder

JEREZ - Brad Binder vince la Sprint nel Gran Premio di Spagna , quarto appuntamento stagionale della MotoGP . Il sudafricano trionfa sul circuito di Jerez nella mini-gara del sabato, precedendo la Ducati di Pecco Bagnaia e l'altra KTM di Jack Miller , che perde il comando solo alle battute finali. Ai piedi del podio c'è Jorge Martin, che manca la top 3 per un soffio e si mette davanti a Miguel Oliveira e Dani Pedrosa , ancora super in un weekend che lo vede presente solo come wild card.

La caduta di Bezzecchi

Seguono Maverick Vinales e Johann Zarco, mentre a chiudere la top ten ci sono le due Ducati del team VR46, guidate da Marco Bezzecchi e Luca Marini. Proprio Bezzecchi, al secondo giro, è stato coinvolto in una caduta con altri tre piloti: la sua moto è finita in fiamme, con il riminese che si è alzato zoppicando. Dopo lo stop per la bandiera rossa e un rapido cambio moto, però, il Rookie of the Year 2022 è ripartito assieme agli altri. Confermata anche dopo questa gara la prima posizione in classifica.

L'ordine di arrivo della Sprint

Brad Binder Francesco Bagnaia Jack Miller Jorge Martin Miguel Oliveira Dani Pedrosa Maverick Vinales Johan Zarco Marco Bezzecchi Luca Marini Fabio Di Giannantonio Fabio Quartararo Alex Rins Raul Fernandez Stefan Bradl Franco Morbidelli Augusto Fernandez Jonas Folger Iker Lecuona

OUT

Joan Mir

Aleix Espargaro

Takaaki Nakagami.