MotoGP, Bezzecchi vince a Le Mans. Bagnaia-Vinales, caduta e scintille

LE MANS - Marco Bezzecchi vince il Gran Premio di Francia , quinto appuntamento stagionale della MotoGP . Sul circuito di Le Mans, il riminese del team VR46 domina la seconda parte di gara e trionfa davanti a Jorge Martin e Johann Zarco, mentre cade Marc Marquez dopo una lotta furiosa proprio con Martin per la seconda posizione , terminata però con un'enorme delusione. Quarto posto per Augusto Fernandez. Fuori Pecco Bagnaia, protagonista assieme a Maverick Vinales di un incidente finito con i due a litigare nella ghiaia . Out nella gara di Le Mans anche Luca Marini.

GP Francia: la cronaca della gara

Bagnaia parte male e scivola in quarta posizione. Ad approfittarne è Marquez, che balza in testa grazie a una mossa perfetta nei primi metri. Il Cabroncito viene però tallonato da Miller, il quale riesce anche a scavalcarlo portandosi al comando. Cambia tutto, però, quando Bagnaia e Vinales finiscono nella ghiaia: Dopo aver attaccato l'italiano all'interno, l'ex Yamaha è andato largo in staccata. Durante il tentativo di controsorpasso, però, il campione del mondo in carica è finito sulla traiettoria di Vinales, il quale ha sbandato buttando giù anche il collega. Intanto in testa ne approfitta Bezzecchi, arrivato da dietro e finito al comando. Il riminese va in fuga e non si fa più prendere, ottenendo un successo importantissimo.

GP Francia: l'ordine di arrivo della gara

Marco Bezzecchi (Ducati) Jorge Martin (Ducati) Johann Zarco (Ducati) Augusto Fernandez (KTM) Aliex Espargaro (Aprilia) Brad Binder (KTM) Fabio Quartararo (Yamaha) Fabio Di Giannantonio (Ducati) Takaaki Nakagami (Honda) Franco Morbidelli (Yamaha) Danilo Petrucci (Ducati) Lorenzo Savadori (Aprilia) Jonas Folger (Aprilia)

OUT

Jack Miller

Marc Marquez

Alex Rins

Joan Mir

Luca Marini

Alex Marquez

Francesco Bagnaia

Maverick Vinales