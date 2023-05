Marquez, stavolta il sorpasso va male: cade a Le Mans a 2 giri dalla fine!

Il pilota Honda, in lotta con Martin per il secondo posto, rischia troppo e finisce a terra: delusione e zero punti

14 . 05 . 2023 14:53 1 min Motogpmarquez

Abbonati a TuttoSport Scegli fra le nostre proposte Plus e Full e leggi su tutti i dispositivi con un unico abbonamento. Ora in offerta. A partire da € 2,99 € 0,99 /mese Abbonati ora Hai già un abbonamento? Accedi