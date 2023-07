MotoGP, cambia il regolamento delle qualifiche: svelata la novità

ROMA - Cambia il regolamento delle qualifiche di MotoGP, dopo la riunione della Grand Prix Commission tenutasi nelle scorse ore in via telematica. Si tratta di una novità che va a modificare la modalità di accesso diretto al Q2, ovvero il momento decisivo per assegnare la pole position, il sabato pomeriggio. In sostanza, cambia la valenza delle prove libere: la prima del venerdì, nominata ora Free Practice 1, durerà 45 minuti e non concorrerà alla classifica combinata; la seconda sessione del venerdì, chiamata Practice, durerà un'ora e sarà l'unica valida per designare i dieci piloti che andranno direttamente in Q2; la sessione del sabato mattina, infatti, denominata Free Practice 2, durerà mezz'ora e, come succedeva finora, non concorrerà alla costruzione della classifica per il Q2.