Ducati, Bautista ci prende gusto: nuovo test MotoGP a Misano

ROMA - Alvaro Bautista sempre più protagonista con la Ducati : l'esperto pilota spagnolo è reduce dalla vittoria in gara-2 a Most , suo 50° successo nel mondiale di Superbike , e in queste ore è impegnato in un nuovo test con la Desmosedici della MotoGP , sul circuito di Misano . Nemmeno un attimo di pausa, quindi, per Bautista, con il mondiale delle derivate di serie appena entrato nella sua pausa estiva. Sul tracciato intitolato a Marco Simoncelli, Bautista guiderà per due giorni la Ducati della classe regina, a poco più di un mese dall'ultima volta .

Bautista, MotoGP sullo sfondo?

Un evento che non può che alimentare nuovamente le voci su una possibile wild card di Bautista in MotoGP: un'ipotesi chiacchierata già a giugno, quando però lo spagnolo ci tenne a sottolineare: "Si tratta semplicemente di un premio per il mondiale vinto. La prenderò con leggerezza puntando a cercare il feeling con la moto, provando a capire tutte le differenze che ci sono ora rispetto a quando le guidavo anch'io; dopo il test non ci sarà altro, non ci sono implicazioni per il futuro". Parole di chiusura, ma che in qualche modo contrastano con questo secondo test a sorpresa.