MotoGP, quante Ducati in Malesia: Bautista a Sepang con una wild card

ROMA - Alvaro Bautista correrà il Gran Premio della Malesia , uno degli ultimi appuntamenti stagionali della MotoGP. Il pilota spagnolo, vicino alla conquista di un altro titolo nel campionato delle derivate di serie, sarà in pista a Sepang grazie a una wild card con il team Ducati Aruba Racing , che gli permetterà di tornare in classe regina per la prima volta dal 2018, l'ultimo anno passato nel Motomondiale. " Sono davvero felice di poter disputare la Wild Card MotoGP a Sepang , una pista che mi piace moltissimo e sulla quale sono contento di tornare dato che non è presente nel calendario di WorldSBK - le sue parole -. I test con la Ducati Desmosedici GP hanno dato indicazioni positive: il feeling è stato buono e mi sono divertito".

La gioia di Bautista

"Voglio ringraziare di cuore Ducati ed Aruba.it perché senza di loro sarebbe stato impossibile concretizzare questa opportunità - ha aggiunto Bautista -. Allo stesso tempo vorrei, però, dire che questa gara in MotoGP rappresenterà per me un bonus e non una priorità. Per questo dobbiamo rimanere focalizzati sul campionato WorldSBK, che è l’unica cosa che conta adesso. Voglio rimanere concentrato per questa ultima parte di stagione che sarà molto impegnativa, con tante gare in poco tempo. Il feeling con la Panigale V4R è buono e spero di continuare su questa strada. Poi, quando la stagione sarà finita, penseremo ad andare in Malesia a divertirci. Adesso farò un po’ di vacanze e poi ci vedremo a Magny-Cours".