Bagnaia e Ducati da urlo in Austria: altra pole, lontano Bezzecchi

SPIELBERG- E' Pecco Bagnaia a prendersi la pole position nel Gran Premio d'Austria, valevole per la decima tappa del Mondiale 2023 di MotoGP. Il pilota Ducati, sul Red Bull Ring di Spielberg, firma il crono di 1:28.539 precedendo l'Aprilia di Maverick Vinales e la KTM di Brad Binder in prima fila. Ad aprire la seconda invece c'è l'altra moto di casa guidata da Jack Miller, con Alex Marquez e Luca Marini alle sue spalle. Marco Bezzecchi comincerà invece Sprint e gara dalla settima casella in griglia di partenza, mentre la Ducati di Enea Bastianini non supera il Q1 e scatterà in quattordicesima piazza. Alle ore 15 la mini-gara della vigilia, mentre domani il semaforo verde è previsto per le 14.