Ducati, Bagnaia e l'errore in Qatar: "Ecco perché ho sbagliato"

LOSAIL - Pecco Bagnaia chiude al secondo posto il Gran Premio del Qatar di MotoGP. Nel penultimo appuntamento stagionale, il ducatista consegna la vittoria a Di Giannantonio anche con un'errore che lo ha costretto a rallentare e uscire momentaneamente di pista, dopo un tentativo di sorpasso. Nel post gara, il campione in carica commenta quanto appena successo: "Sono molto contento. Ho fatto una partenza perfetta, sono stato davanti per tanto ma Di Giannantonio è stato incredibile. Poi ho cercato di gestire il setting delle gomme ma ho sbagliato e sono andato fuori. Sono contento perché siamo riusciti a creare un gap in classifica che sarà importante contro Martin a Valencia".