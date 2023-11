Valencia amara per gli spagnoli: Martin cade e butta giù anche Marc Marquez

VALENCIA - Valencia sorride ancora all'Italia. Un anno fa il primo titolo di Pecco Bagnaia in MotoGP, oggi il bis del pilota Ducati grazie alla caduta di due spagnoli. Tra questi c'è Jorge Martin, in lotta per il Mondiale fino all'ultimissima gara dell'anno, come Fabio Quartararo nel 2022. L'altro a finire a terra è Marc Marquez, che vede così terminare nel peggiore dei modi la sua lunghissima esperienza con la Honda (ora lo attende il fratello Alex nel team Gresini). Il circuito Ricardo Tormo è ancora una volta favorevole a Bagnaia, mentre i due padroni di casa finiscono giù ben prima del traguardo.