È MotoGP o Formula 1? Aprilia fa un altro salto

TORINO - Hanno due ruote, si chiamano MotoGP, ma più che sembrare ormai sono vere Formula 1. Il primo giorno di test ufficiali a Sepang conferma l’irreversibilità della strada aperta anni fa dalla Ducati con l’introduzione delle ali e la spinta ad esplorare un territorio vergine per le moto: l’aerodinamica. Ora s’è arrivati a un’estremizzazione totale, con la ricerca di ogni superficie possibile per introdurre appendici, flap, alette, fino a introdurre un vero e proprio diff u sore soffiato, trasformando il codone in un retrotreno delle monoposto che sfrutta i flussi caldi. Obiettivo generale più downforce, carico. E chilo su chilo, insieme agli abbassatori, l’effetto è una velocità in curva. Non tanto in rettilineo, bensì in curva. Con tempi che crollano. Pronti, via: dopo due mesi d’inattività Jorge Martin, carico a pallettoni per il Mondiale e la sella ufficiale Ducati persi nel 2023, scende subito sotto l’1’58”, a mezzo secondo dal record. Fino a pochi anni fa nei test in Malesia si rompeva il muro dei 2 minuti al terzo e ultimo giorno…