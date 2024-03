Ducati a sorpresa: Bagnaia fino al 2026! "E ora altri successi"

La Ducati e Francesco Bagnaia mettono nero su bianco per un futuro insieme, annunciando la firma del prolungamento del contratto che lega il due volte Campione del Mondo MotoGP alla Casa motociclistica di Borgo Panigale anche per le prossime due stagioni. Il rinnovo del contratto dà lungimiranza ad una coppia vincente tutta tricolore: il 2022 è stato l'anno della consacrazione di Pecco che conquista il suo primo mondiale in MotoGP, diventando anche il primo italiano a riuscirci con una moto italiana, ovvero la Desmosedici GP . Pecco si riconferma Campione del Mondo anche nella stagione successiva, grazie ai 15 podi conquistati tra cui 7 vittorie e 7 pole position.

Le parole di Bagnaia

“Sono contentissimo di poter continuare a correre con la squadra dei miei sogni! Vestire questi colori è un onore per me. È fantastico ed è un orgoglio. Insieme a Ducati, alla mia squadra e a tutti i ragazzi di Ducati Corse siamo riusciti a fare delle cose incredibili e in questi altri tre anni (2024 compreso) che ci aspettano assieme, continueremo a dare il massimo per cercare di ottenere altrettanti successi. Sono felicissimo e pronto a scendere in pista tra qualche giorno in Qatar per la prima gara dell’anno”.