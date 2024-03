Bufera Horner, altre chat in arrivo? Summit con Domenicali, cosa rischia

Non c'è pace per Christian Horner , il team principal della Red Bull accusato di molestie nei confronti di una dipendente della scuderia. Il caso di uno dei personaggi più vincenti della storia di questo sport ha sconvolto la Formula Uno, la cui stagione 2024 è iniziata ufficialmente ieri con le prove libere del Gran Premio del Bahrein, è ancora lontano da una conclusione, nonostante l' indagine interna del team austriaco lo abbia, di fatto, scagionato .

L'incontro con Domenicali

Ha stupito l'assenza a Sakhir del presidente della Fia Mohammed Ben Sulayem e dell'omologo della F1 Stefano Domenicali. I due, infatti, preoccupati da come lo scandalo Horner abbia catalizzato le attenzioni mediatiche, a discapito della prima gara dell'anno, hanno incontrato privatamente il team principal della Red Bull per cercare di far luce sulla triste e delicata vicenda. Del resto, incombe lo spettro dell'arrivo di ulteriore materiale, da intendere come presunti screenshot delle chat con la donna in questione. Ma cosa prevede il regolamento?