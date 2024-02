Foto porno alla collega: bufera Horner-Red Bull, Geri Halliwell devastata

Bufera in casa Red Bull con le accuse per il team principal Christian Horner che hanno scosso la scuderia austriaca. Horner è al centro di un'indagine, immediatamente avviata dal team e condotta da un avvocato indipendente incaricato di esaminare le accuse su di lui, per aver inviato delle "immagini intime" ad una dipendente della scuderia. Nel momento di massima difficoltà, il 50enne britannico è stato sostenuto dalla moglie, Geri Halliwell, con una fonte vicina alla componente delle Spice Girls che ha rivelato al Sun: "Geri è stata in lacrime per tutto il fine settimana mentre si prendeva cura dei suoi figli. Insiste che Christian non abbia fatto nulla di male".