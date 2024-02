Perché il terremoto Horner può portare Newey alla Ferrari: la clausola clamorosa

Newey, l'ipotesi Ferrari

Secondo Joe Saward, uno dei maggiori esperti di Formula Uno, nei contratti di Newey e Horner con la Red Bull, infatti, esisterebbe una postilla che legherebbe il loro destino in maniera indissolubile. Precisamente, entrambi potrebbero liberarsi dal team austriaco - ma con sede a Milton Keynes, in Inghilterra - in caso di allontanamento dell'altro. Pertanto, se alla conclusione del procedimento interno aperto - nei confronti di Horner - con l'accusa di "comportamenti inappropriati" nei confronti di una dipendente (a cui avrebbe inopportunamente inviato foto personali a tema pornografico), il team principal venisse licenziato o costretto a dimettersi, allora Newey potrebbe a sua volta lasciare la scuderia con effetto immediato. Per il geniale ingegnere, a quel punto, potrebbero spalancarsi le porte di Maranello: del resto, lui stesso ha affermato in passato di considerare dei "grandi rimpianti" quelli di non aver mai lavorato "in Ferrari" e "con Hamilton". Una duplice opportunità che potrebbe davvero concretizzarsi, verdetto su Horner permettendo, atteso per il 9 febbraio.