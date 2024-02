Horner, conclusa l'indagine Red Bull: "Respinta la denuncia"

Christian Horner è stato scagionato da tutte le accuse. A confermarlo è stata direttamente la Red Bull. Il team principal, dopo essere stato indagato internamente in seguito alle accuse di "comportamenti inappropriati" verso una dipendente, resta dunque al suo posto. Horner aveva sempre negato di aver commesso gli atti per cui era stato accusato, e nelle ultime settimane aveva incontrato i legali della Casa austriaca per spiegare la propria versione dei fatti. Dopo l'incontro il britannico aveva partecipato alla presentazione della nuova monoposto e ai test prima dell'inizio del Mondiale 2024. In quel caso dichiarò: "Una vicenda che distrae, ma siamo una squadra unita".