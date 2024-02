Caos Red Bull, team spaccato in due: Horner attaccato anche dai rivali

Le macchine nuove in pista a girare, i giornalisti ad affollare la saletta stampa del circuito di Sahkir. Più che a guardare i monitor dei tempi e di cercare di carpire i segreti della rivoluzionaria RB20, occhi, obiettivi e microfoni sono per la conferenza dei team principal. Motivo? La presenza di Christian Horner, alla prima uscita ufficiale da quando è protagonista di un’indagine interna alla Red Bull per comportamenti inappropriati. L’inglese che prima di sposare l’ex Spice Girl Geri Halliwell ha conquistato 7 titoli mondiali piloti e 6 costruttori con il team anglo-austriaco che dirige dal 2005, ovviamente ha schivato le domande sul caso che secondo voci sempre più insistenti lo porterà alle dimissioni in questi giorni, prima che si accendano i motori per il primo GP, in programma sempre in Bahrain da giovedì prossimo. «Sono parte in causa di un processo in corso e non posso commentarlo - le parole di Horner -. Posso solo dire che tutti vogliamo che si risolva il prima possibile, per il bene del team».