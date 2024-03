Martin il più veloce nelle libere Moto Gp in Qatar, Bagnaia decimo

Jorge Martin è risultato il più veloce nella prima sessione di prove libere di MotoGp nel Gp del Qatar , tappa d'esordio del Mondiale. Il pilota spagnolo della Ducati Pramac sul ciruito di Losail ha fermato il cronometro in 1’52"624 precedendo di 47 millesimi l’Aprilia di Aleix Espargarò e di 71 millesimi il rookie Pedro Acosta (Red Bull GasGas Tech3). Quarta piazza a 177 millesimi per Marc Marquez, in sella alla Ducati GP23 del Team Gresini, davanti alla KTM ufficiale del sudafricano Brad Binder e alla Honda LCR del francese Johann Zarco.

Decimo crono per il campione del mondo Pecco Bagnaia con la Ducati ufficiale. Alle 18 la MotogP torna in pista per le pre-qualifiche, mentre domani l'appuntamento con la Sprint Race è alle 17. Domenica alle 18 si accendono i semafori per il primo GP della stagione.