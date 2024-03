MotoGP, Bagnaia fa peggio di Marquez. Vinales vince la Sprint di Portimao

PORTIMAO (Portogallo) - Maverick Vinales si aggiudica la seconda Sprint stagionale. Partito in prima fila insieme a Bastianini, il pilota Aprilia subisce la grande partenza di Miller e Bagnaia. Il campione del mondo in carica sale infatti al comando della gara dopo 3 giri. Alle sue spalle, lo spagnolo approfitta di un errore di Marc Marquez e si lancia all'inseguimento del rider Ducati, che sembra però ben saldo in prima posizione. Tuttavia, a pochi giri dal termine, Bagnaia sbaglia la staccata e sente scodare prepotentemente la moto. Un errore che lo forza ad andare lungo in curva e a cedere la prima posizione.