MotoGP, Bagnaia e Marquez… si stendono! Martin trionfa in Portogallo

Jorge Martin vince la gara lunga a Portimao conquistando il GP di Portogallo sotto gli occhi di José Mourinho, con lo Special One che ha sventolato la bandiera a scacchi. Dopo la vittoria di Pecco Bagnaia in Qatar, il pilota spagnolo si è imposto davanti a Bastianini (partito in pole position) e Pedro Acosta, che al termine di una gara difficilissima è riuscito a superare il campione del mondo in carica Bagnaia al 20º giro. Clamoroso quello che è successo due giri dopo: Marquez e Pecco sono caduti dopo un contatto. I due stavano duellando e si sono stesi incrociando le loro traiettorie. Nell'ultimo giro è caduto anche Vinales, che sembrava ormai spedito verso il secondo posto mantenuto durante tutta la gara.