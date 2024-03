Bagnaia super: ricomincia vincendo in Qatar. Binder secondo, Martin terzo

LUSAIL (Qatar) - Il campione del mondo Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo) conquista la prima gara della stagione MotoGP vincendo in Qatar grazie ad una perfetta conduzione della gara costruita nel primo giro. Secondo posto per Brad Binder (Ktm) bravo a domare l'assalto finale di Jorge Martin (Ducati Pramac), 4° posto per Marc Marquez (Ducati Gresini).