Valentino Rossi incorona Bagnaia: "Vorrei conoscere chi lo discute"

Non poteva restare indifferente Valentino Rossi al successo di Pecco Bagnaia sul circuito di Jerez . Al quarto appuntamento del motomondiale, il pilota Ducati ha tagliato per il primo il traguardo dopo un grande duello con Marc Marquez nel finale di gara. Una vittoria che consente al campione del mondo in carica di accorciare in classifica su Martin , scivolato fuori pista a 15 giri dal termine. Terza posizione invece per il pilota VR46 Racing Marco Bezzecchi .

Rossi: "Pecco incredibile. Bezzecchi è migliorato tanto"

"Nel finale mi sono divertito. Hanno fatto una gara incredibile - ha dichiarato ai microfoni Sky - . Pecco è stato incredibile già dalla staccata al primo giro alla curva 6, dove ne ha passati due. Poi nella battaglia con Marquez e quando ha fatto 37.4 alla fine. Oggi è stato il più forte di tutti. Ma siamo molto molto contenti anche per Bezzecchi, perché l'inizio della stagione era stato abbastanza difficile, però abbiamo lavorato bene e passo dopo passo siamo migliorati".

"Oggi abbiamo avuto una bella occasione perché partiva in prima fila e l'ha saputa sfuttare trovando un podio importantissimo. Grandissimi tutti e due. Pecco è stato molto bravo nella lotta, ha fatto capire che non avrebbe mollato anche se Martin era caduto. C'aveva ancora quel pelino che gli è riuscito ad andare via. Nelle curve a destra era molto veloce. È stata una grande soddisfazione. Scetticismo su Bagnaia? Vorrei capire chi sono questi ultimi scettici".

Valentino Rossi ha poi commentato la caduta nella sprint race di sabato 27. " Pecco era molto arrabbiato per ieri, perché comiunque nella sprint ci sono piloti che corrono senza pensare agli altri. Si sentiva veloce sull'asciutto e come mi ha detto stamattina è partito convinto e ha fatto tutto bene. È venuto su da dietro, ha fatto un doppio sorpasso alla 6 nel primo giro dove è questione di fantasia, talento e un po' di pazzia. E soprattutto non ha mollato anche quando Martin è caduto, perché ci poteva anche stare di pensare al campionato e invece ha fatto capire da subito a Marquez che sarebbe stata dura. Credo che si possa dare un 10 alla sua gara", ha concluso Rossi.