Bagnaia beffato da Marquez finisce terzo: Moto Gp Francia, vince Martin

Pecco Bagnaia non riesce ad imporsi e conclude al terzo posto il Gp di Francia, conquistato da Jorge Martin. Dopo le vittorie di Alonso in Moto2 e di Garcia in Moto3 il pilota azzurro della Ducati non è riuscito ad aggiudicarsi la seconda vittoria consecutiva dopo il trionfo in Spagna. Il pilota classe 1997 era partito alla grande conquistando la prima posizione davanti a Martin ed Espargaro ma non è riuscito ad avere la meglio al termine di una gara combattuta e ricca di emozioni, soprattutto nella fase finale. Negli ultimi giri al duello tra Pecco e Jorge (che ha superato l'azzurro al 20º giro) si è aggiunto anche Marquez, che in extremis è riuscito a posizionarsi al secondo posto partendo dalla 13ª posizione in griglia lasciando dietro Bagnaia. Quarto posto per Bastianini. Il successo di Martin gli consente di allungare nella classifica generale. Il pilota spagnolo della Ducati Pramac sale a 129 punti e porta il suo vantaggio +38 su Pecco, che si porta a 91 punti. Bagnaia è ora tallonato da Marquez e Bastianini che si trovano a 89 punti. Quinto a 81 punti Vinales.