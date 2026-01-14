Valentino Rossi toglie il velo alle nuove Ducati VR46: "Per competere ovunque"

"L'armonia nasce dalla tensione degli opposti". È con una citazione di Eraclito che il team Pertamina Enduro VR46 Racing presenta le nuove Ducati Desmosedici con cui Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli affronteranno il motomondiale 2026. Presente all'inaugurazione tenutasi il 14 gennaio presso Villa Miani a Roma, il patron della squadra e leggenda della MotogGp Valentino Rossi, che così ha inaugurato le nuove moto: "La nostra energia si incontra con la profondità di un nuovo equilibrio. Il 2026 è 'Blackandlight'. L'altro lato della nostra anima". Così invece sulla preparazione alla prossima stagione, che alzerà il sipario nel weekend 27 febbraio-1 marzo sul circuito di Buriram in Thailandia: "Siamo pronti, siamo ottimisti e l'obiettivo è provare a fare meglio dell'anno scorso che è stata una stagione con alti e bassi. In MotoGp è sempre molto difficile per tutti i team mantenersi nelle prime posizioni ogni weekend, questo può essere l'obiettivo per quest'anno: provare a migliorare e provare a essere competitivi ovunque. Quest'anno abbiamo cambiato è un progetto che abbiamo realizzato insieme ad Aldo Drudi, siamo già alla nostra terza stagione". E ancora: "All'inizio abbiamo provato a cambiare un po' la nostra immagine. Tre anni fa abbiamo fatto la moto gialla e bianca e abbiamo deciso di continuare così l'anno scorso, ma quest'anno volevamo cambiare: abbiamo mantenuto il giallo, il nostro colore, ma abbiamo aggiunto il nero che è più racing e siamo tornati un po' di più ai nostri classici colori. Siamo pronti. Le moto sono stupende, ora dobbiamo soltanto andare forte".