Valentino Rossi toglie il velo alle nuove Ducati VR46: "Per competere ovunque"

Il team del Dottore ha presentato le Desmosedici di Morbidelli e Di Giannantonio attesi il 27 febbraio in Thailandia per il debutto stagionale
4 min
ducati vr46Valentino RossiMotogp

"L'armonia nasce dalla tensione degli opposti". È con una citazione di Eraclito che il team Pertamina Enduro VR46 Racing presenta le nuove Ducati Desmosedici con cui Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli affronteranno il motomondiale 2026. Presente all'inaugurazione tenutasi il 14 gennaio presso Villa Miani a Roma, il patron della squadra e leggenda della MotogGp Valentino Rossi, che così ha inaugurato le nuove moto: "La nostra energia si incontra con la profondità di un nuovo equilibrio. Il 2026 è 'Blackandlight'. L'altro lato della nostra anima". Così invece sulla preparazione alla prossima stagione, che alzerà il sipario nel weekend 27 febbraio-1 marzo sul circuito di Buriram in Thailandia: "Siamo pronti, siamo ottimisti e l'obiettivo è provare a fare meglio dell'anno scorso che è stata una stagione con alti e bassi. In MotoGp è sempre molto difficile per tutti i team mantenersi nelle prime posizioni ogni weekend, questo può essere l'obiettivo per quest'anno: provare a migliorare e provare a essere competitivi ovunque. Quest'anno abbiamo cambiato è un progetto che abbiamo realizzato insieme ad Aldo Drudi, siamo già alla nostra terza stagione". E ancora: "All'inizio abbiamo provato a cambiare un po' la nostra immagine. Tre anni fa abbiamo fatto la moto gialla e bianca e abbiamo deciso di continuare così l'anno scorso, ma quest'anno volevamo cambiare: abbiamo mantenuto il giallo, il nostro colore, ma abbiamo aggiunto il nero che è più racing e siamo tornati un po' di più ai nostri classici colori. Siamo pronti. Le moto sono stupende, ora dobbiamo soltanto andare forte".

Di Giannantonio: "Io più maturo", Morbidelli: "Più esperti"

Queste le parole del Di Giannantonio, che ha chiuso il mondiale 2025 al sesto posto con un bilancio di 9 podi tra sprint e gare. "Spero di fare grandi gare come abbiamo terminato il 2025, spero di crescere molto durante l'anno e di lottare lì davanti. Penso di essere più maturo e sono più pronto per capire cosa andrà meglio sulla moto e cosa no. Ho anche molta voglia di iniziare con il team e vedremo se riusciremo a migliorare molto la moto per lottare lì davanti". Questo invece il parere di Morbidelli, classificatosi subito dietro il compagno di squadra. "Abbiamo un anno in più di esperienza insieme e sicuramente andrà bene. Senza dubbio ci sono delle cose che dobbiamo migliorare rispetto all'anno scorso che è stato un anno positivo, specialmente la prima metà. Un anno in cui abbiamo conquistato buoni risultati, alcuni ottimi e anche alcuni negativi. Ci stiamo lavorando, abbiamo tanta voglia di iniziare".

Tutte le news di Moto Gp

