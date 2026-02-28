Tuttosport.com
Bezzecchi vola in Thailandia! Prima pole mondiale ed è subito sfida a Marquez. Disastro Bagnaia

Il pilota Aprilia segna il miglior tempo sul circuito di Buriram, tappa n.1 del motomondiale 2026. Pecco fuori dalla Q1
Motogpbezzecchimarquez

Marco Bezzecchi conquista la prima pole della stagione! Il pilota Aprilia si accomoda sulla prima casella grazie al tempo di 1:28.652 registrato a Buriram, in Thailandia, prima tappa del motomondiale 2026: un tempo comunque condizionato da una caduta all'ultima curva e che vale inoltre la decima pole in MotoGp. Alle sue spalle, la Ducati del campione del mondo in carica Marc Marquez, che accumula un ritardo di 35 millesimi. Segue sulla griglia di partenza l'Aprilia Trackhouse Racing di Raul Fernandez. Chiude invece 13º Pecco Bagnaia, fuori dalla Q1. Al via alle ore 9 italiane la sprint race, che assegnerà i primi punti in classifica.

La griglia di partenza

  • 1. M. Bezzecchi - 1:28.652
  • 2. M. Marquez - +0.035
  • 3. R. Fernandez - +0.224
  • 4. F. Di Giannantonio - +0.266
  • 5. J. Martin - +0.349
  • 6. P. Acosta - +0.409
  • 7. A. Marquez - +0.425
  • 8. A. Ogura - +0.559
  • 9. F. Morbidelli - +0.669
  • 10. J. Mir - +0.733
  • 11. B. Binder - +0.750
  • 12. J. Zarco - +0.880

