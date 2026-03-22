Bezzecchi ci prende gusto: è trionfo anche in Brasile! Doppietta Aprilia e podio Di Giannantonio

Lo ha fatto ancora! Marco Bezzecchi trionfa in Brasile e si aggiudica anche il secondo appuntamento del motomondiale dopo il trionfo all'esordio in Thailandia. Sull'asfalto dell'Ayrton Senna, il pilota azzurro - ora al comando della classifica con 56 punti - taglia per primo il traguardo davanti al compagno Jorge Martin, che completa così la doppietta Aprilia. Terzo gradino del podio per la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio, che vince il duello finale con Marc Marquez, a sua volta campione nella Sprint di sabato 21. Cade invece Bagnaia, che termina la sua gara sulla ghiaia. Così Bezzecchi al termine della gara: "Sono molto contento, perché è stato un weekend molto difficile. Venerdì siamo partiti col piede sbagliato ed è stata dura tenere alta la motivazione. Ho spinto me stesso oltre al limite per cercare di compensare. Alla fine siamo riusciti a rendere la moto davvero fantastica. Ho sistemato anche qualche dettaglio della mia guida. Dedico questa vittoria a Roberto Lunadei, che è venuto a mancare settimana scorsa: era un mio grande amico e sono felice di potergli regalare questo risultato". Così il campione del mondo nel 2024: "Oggi mi è mancato qualcosina: sono stato quasi perfetto. Bezzecchi è stato davvero straordinario. A un certo punto ho pensato di poterlo battere.Ringrazio l'Aprilia per il lavoro svolto. Siamo un gran team e sono certo che, quest'anno, possiamo portare a casa buoni risultati. Sulla lunga distanza con l'Aprilia per me è sempre un'incognita.Nel finale ho sofferto, ma alla fine sono contento di aver concluso così il weekend". Questo invece il commento dell'altro azzurro sul podio brasiliano: "La battaglia con Marquez è stata super divertente. Lui è stato, come sempre, aggressivo, ma su questa pista è normale esserlo, visto che è piuttosto stretta.Stavolta era o me o lui. Stamattina ho preso una botta alla spalla e, quando curvavo su quel lato, soffrivo abbastanza".