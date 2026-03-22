Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Bezzecchi ci prende gusto: è trionfo anche in Brasile! Doppietta Aprilia e podio Di Giannantonio

Dopo il successo in Thailandia, l'azzurro si prende anche la scena di Goiania e chiude davanti al compagno Martin. Chiude quarto Marquez, out Bagnaia
4 min
MotoGp Brasilemarquezducati

Lo ha fatto ancora! Marco Bezzecchi trionfa in Brasile e si aggiudica anche il secondo appuntamento del motomondiale dopo il trionfo all'esordio in Thailandia. Sull'asfalto dell'Ayrton Senna, il pilota azzurro - ora al comando della classifica con 56 punti - taglia per primo il traguardo davanti al compagno Jorge Martin, che completa così la doppietta Aprilia. Terzo gradino del podio per la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio, che vince il duello finale con Marc Marquez, a sua volta campione nella Sprint di sabato 21. Cade invece Bagnaia, che termina la sua gara sulla ghiaia. Così Bezzecchi al termine della gara: "Sono molto contento, perché è stato un weekend molto difficile. Venerdì siamo partiti col piede sbagliato ed è stata dura tenere alta la motivazione. Ho spinto me stesso oltre al limite per cercare di compensare. Alla fine siamo riusciti a rendere la moto davvero fantastica. Ho sistemato anche qualche dettaglio della mia guida. Dedico questa vittoria a Roberto Lunadei, che è venuto a mancare settimana scorsa: era un mio grande amico e sono felice di potergli regalare questo risultato". Così il campione del mondo nel 2024: "Oggi mi è mancato qualcosina: sono stato quasi perfetto. Bezzecchi è stato davvero straordinario. A un certo punto ho pensato di poterlo battere.Ringrazio l'Aprilia per il lavoro svolto. Siamo un gran team e sono certo che, quest'anno, possiamo portare a casa buoni risultati. Sulla lunga distanza con l'Aprilia per me è sempre un'incognita.Nel finale ho sofferto, ma alla fine sono contento di aver concluso così il weekend". Questo invece il commento dell'altro azzurro sul podio brasiliano: "La battaglia con Marquez è stata super divertente. Lui è stato, come sempre, aggressivo, ma su questa pista è normale esserlo, visto che è piuttosto stretta.Stavolta era o me o lui. Stamattina ho preso una botta alla spalla e, quando curvavo su quel lato, soffrivo abbastanza". 

Gp Brasile: l'ordine di arrivo

  • 1. M.Bezzecchi 29'56.501
  • 2. J.Martin +3.131
  • 3. F.Di Giannantonio +4.025
  • 4. M.Marquez, +4.261
  • 5. A.Ogura +8.364
  • 6. A.Marquez, +8.902
  • 7. P.Acosta +10.594
  • 8. F.Aldeguer, +11.235
  • 9. J.Zarco +12.554
  • 10. R.Fernandez, +15.808
  • 11. L.Marini, +18.223
  • 12. F.Morbidelli, +19.321
  • 13. D.Moreira, +21.077
  • 14. A.Rins, +22.279
  • 15. E.Bastianini +23.726

MotoGp: la classifica aggiornata

  • 1. M. Bezzecchi (Aprilia Factory), 56 punti
  • 2. J. Martin (Aprilia Factory), 45 punti
  • 3. P. Acosta (Ktm Factory), 42 punti
  • 4. F. Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46), 37 punti
  • 5. M. Marquez (Ducati Factory), 34 punti
  • 6. A. Ogura (Aprilia Trackhouse), 33 punti
  • 7. R. Fernandez (Aprilia Trackhouse), 29 punti
  • 8. A. Marquez (Gresini Racing Team), 13 punti
  • 9. B. Binder (Ktm Factory), 13 punti
  • 10. F. Morbidelli (Pertamina Enduro VR46), 12 punti
  • 11. J. Zarco (Honda Lcr), 12 punti
  • 12. L. Marini (Honda Hrc), 11 punti
  • 13. F. Bagnaia (Ducati Factory), 10 punti
  • 14. F. Aldeguer (Gresini Racing Team), 8 punti
  • 15. D. Moreira (Honda Lcr), 6 punti
  • 16. F. Quartararo (Yamaha Factory), 6 punti
  • 17. E. Bastianini (Ktm Tech3), 5 punti
  • 18. A. Rins (Yamaha Factory), 3 punti
  • 19. J. Mir (Honda Hrc), 3 punti
  • 20. M. Vinales (Ktm Tech3), 0 punti
  • 21. O. Razgatlioglu (Prima Pramac Yamaha), 0 punti
  • 22. J. Miller (Prima Pramac Yamaha), 0 punti
  • 23. M. Pirro (Gresini Racing Team), 0 punti

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di MotoGP

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS