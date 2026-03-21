Bezzecchi quarto, Bagnaia ottavo

Segue Marco Bezzecchi (Aprilia) in quarta posizione; quinto, invece, il giapponese Ai Ogura (Aprilia Trackhouse). Nell'ordine, completano la top ten Fabio Quartararo (Yamaha), Alex Marquez (Ducati Gresini), Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo), Pedro Acosta (Ktm) e Diogo Moreira (Honda). La gara di domani è in programma alle ore 19.

Le parole dei protagonisti

"È una vittoria estremamente importante. In Thailandia ho sofferto, mentre qui ho avvertito un passo in avanti a livello di performance. Ancora non guido come vorrei, ma continuo a spingere per migliorare. Domani proveremo a lottare nuovamente contro Di Giananntonio che è molto veloce", le parole dello spagnolo e campione del mondo in carica Marc Marquez. "Le condizioni della pista erano un pochino diverse rispetto a stamattina. In due curve ho trovato meno grip rispetto al resto della giornata. Ho commesso in una curva un errore, rovinando la mia gara. Dobbiamo, però, essere contenti del secondo posto e di essere stati vicino a Marc Marquez", dichiara il pilota romano Fabio Di Giannantonio. "Sono davvero felicissimo per questo risultato. Grazie a tutte per persone che mi hanno aiutato ad arrivare sino a qui. Per me è stato un percorso difficile. Un anno fa ero fermo in ospedale con la mia ragazza che mi imboccava per aiutarmi a mangiare, invece ora eccomi qua. Speriamo di continuare su questa strada", spiega invece Jorge Martin.

Le classifiche

Queste le classifiche del Mondiale di MotoGP al termine della Sprint Race del Gran Premio del Brasile, sul circuito Ayrton Senna, secondo appuntamento del calendario (su 22).

CLASSIFICA PILOTI: 1 Pedro Acosta (Esp) 33 punti. 2 Marco Bezzecchi (Ita) 31. 3 Jorge Martin (Esp) 25. 4 Raul Fernandez (Esp) 23. 5 Ai Ogura (Jpn) 22. 6 Marc Marquez (Esp) 21. 7. Fabio Di Giannantonio (Ita) 21. 8 Brad Binder (Rsa) 13. 9 Francesco Bagnaia (Ita) 10. 10 Franco Morbidelli (Ita) 8.

COSTRUTTORI: 1 Aprilia 39. 2 Ktm 33. 3 Ducati 31. 4 Honda 9. 5 Yamaha 6.