Sprint folle a Jerez, Marquez cambia moto e trionfa. Il diluvio atterra Bezzecchi, podio Bagnaia!

È Marc Marquez a prendersi la scena di Jerez, aggiudicandosi la folle sprint del Gp di Spagna (quarto appuntamento del motomondiale) con il tempo di 21'25.651. Un traguardo tagliato nel bel mezzo di un diluvio che ha condizionato la gara e provocato diverse cadute tra cui quelle di Marco Bezzecchi e Alex Marquez e dello stesso campione in carica, che dopo la scivolata è stato costretto a cambiare moto. Sul podio della gara veloce, anche Pecco Bagnaia e Franco Morbidelli. Vincitore della pole position, Marquez è ora atteso sulla prima casella del circuito andaluso, dove vanta 4 trionfi in carriera: appuntamento alle 14 di domenica 26. Queste le parole del 9 volte iridato: "Condizioni folli. Sono caduto nel momento migliore e nella curva giusta, ho commesso l'errore di seguire Alex e di non rientrare. Ho messo subito le gomme da bagnato e mi sono ritrovato terzo. Sono stato molto fortunato". Così invece il compagno in Ducati: "Appena ho visto un po' di pioggia sulla griglia ho capito che sarebbe stata una gara pazza. C'è voluto qualche giro per avere le condizioni giuste per cambiare moto, poi la pioggia è aumentata e dopo il sorpasso subito da Marc sono stato attento a non cadere. L'azzardo del team ha pagato, non mi sarei mai aspettato un risultato del genere". Infine, il commento del pilota VR46: "La gara è stata folle. Nel gruppo è successo di tutto, ma ho avuto la fortuna di rientrare prima degli altri ai box insieme a Bagnaia. Dedico il podio a tutti quelli che pensano di non poter centrare obiettivi importanti e invece, nonostante tutto, siamo qui".