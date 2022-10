Moto2, Arbolino s'impone sotto il diluvio a Buriram: la gara dura solo 8 giri

BURIRAM - Il vincitore di un folle Gp di Thailandia, diciassettesima tappa del Mondiale di Moto2, è Tony Arbolino. Sul circuito di Buriram, la gara viene ridotta a 16 giri prima della partenza e poi addirittura interrotta con bandiera rossa dopo 8 giri a causa di condizioni meteorologiche proibitive. Specialmente sul rettilineo c'è infatti davvero troppa acqua ed il rischio di aquaplaning è quantomai concreto. Dopo una lunga attesa ed anche la possibilità di non ripartire, alle 09:20 i piloti tornano in pista per ricominciare. La pioggia tuttavia non concede tregua e l'unica soluzione possibile è lo stop definitivo. La vittoria va dunque a Tony Arbolino, protagonista di un clamoroso sorpasso ai danni di Salac prima dell'interruzione. In virtù dei solo 8 giri completati (e dunque non i due terzi, come prevede il regolamento), si assegneranno solamente la metà dei punti. Ogura allunga di pochissimo su Fernandez in vetta alla classifica generale.