Moto2, Arbolino trionfa in Malesia: incubo Ogura, cade e regala match point titolo a Fernandez

SEPANG - Emozioni e colpi di scena nel GP di Malesia 2022, penultimo appuntamento del mondiale di Moto2: Tony Arbolino centra una splendida vittoria, la terza stagionale, ma gli occhi cadono inevitabilmente sulla lotta mondiale. Il pilota lombardo, infatti, ha la meglio in un bel testa a testa con Ai Ogura, che però, non contento della seconda posizione, all'ultimo giro tenta un'entrata al limite, finendo per cadere. In questo modo a sorridere è Augusto Fernandez, che incassa il quarto posto all'arrivo e la nuova testa della classifica, con 9,5 punti di vantaggio sul nipponico e la sola gara di Valencia da disputare. A completare il podio in Malesia sono Alonso Lopez, sempre più lanciato verso il titolo di Rookie of the Year dopo la caduta di Pedro Acosta, e Jake Dixon.