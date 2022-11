Italjet Dragster 500GP: il concept dello scooter presentato ad Eicma 2022

Come ci si aspettava, Eicma 2022 è in questi giorni il palcoscenico di nuovi modelli e concept estremamente particolari. Tra questi c'è sicuramente il Dragster 500GP di Italjet: l'innovativa versione del leggendario scooter sportivo potrebbe diventare reale nel 2024 ed è dotata di un motor 450 monocilindrico bialbero 4 valvole da 43 CV a 8.000 g/min 43 Nm e cambio manuale a 6 marce .

Dettagli

Aggressivo e scolpito, il 500GP mostra tutti i muscoli con cerchi da 15", gomme 120 davanti e 160 dietro (come quelle del TMax) e una ciclistica da moto vera: all'anteriore la forcella è a steli rovesciati da 47mm con pinze radiali Brembo, al posteriore un doppio ammortizzatore orizzontale sostiene il forcellone dal design aggressivo.

Il telaio in traliccio di tubi, rigorosamente rosso, è un segno distintivo del Dragster ed è in bella mostra anche su questo concept, mentre le poche sovrastrutture hanno lo stesso stile del Dragster "normale", ma con l'aggiunta di alette aerodinamiche che fanno sempre una certa scena. Al centro campeggia il monocilindrico, proprio sotto la sella, e i piedi del pilota non poggiano sulla classica pedana in plastica ma su vere e proprie pedanine da moto. Pesa 180kg e c'è la possibilità di vederla di serie nel 2024... incrociamo le dita!

Yamaha 125 e 300 si rinnova: la gamma rinnovata a Eicma 2022