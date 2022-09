Superbike: Razgatlioglu vince gara-2 in Francia

MAGNY-COURS – Toprak Razgatlioglu conquista gara-2 del round in Francia per quello che riguarda la Superbike. Il turco della Yamaha si conferma dopo aver centrato la Superpole Race in mattinata e sale sul gradino più alto del podio. Secondo posto per l'azzurro Michael Ruben Rinaldi, terzo un altro italiano, ovvero Axel Bassani. Solo quinto Jonathan Rea con la Kawasaki, mentre Alvaro Bautista è stato vittima di una caduta. Infine, settimo Andrea Locatelli e quattordicesimo Roberto Tamburini.