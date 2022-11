Superbike, Bautista campione del mondo: la Ducati festeggia ancora

MANDALIKA - La Ducati è campione del mondo per la seconda volta in pochi giorni. Dopo il successo di Pecco Bagnaia in MotoGP, la squadra di Borgo Panigale sale sul tetto del mondo anche in Superbike grazie ad Alvaro Bautista. Il pilota spagnolo ha concluso al secondo posto gara-2 in Indonesia ed ha riportato alla Ducati un titolo che mancava dal 2011 (arrivato sempre grazie ad un pilota spagnolo, Carlos Checa). Si chiude dunque nel migliore dei modi una stagione da incorniciare per il team italiano, che si gode una fantastica doppietta e può guardare con ottimismo al prossimo anno.